Малиновський входить у топ-10 атакуючих півзахисників італійської Серії А - InStat Index

Півзахисник "Аталанти" і збірної України з футболу Руслан Малиновський посідає дев'яте місце в рейтингу InStat Index серед центральних атакуючих півзахисників та інсайдів італійської Серії А.

У поточному чемпіонаті Італії Малиновський провів 22 матчі, в 16-ти з них він виходив на заміну. В середньому за гру Руслан проводить на полі по 44 хвилини. Його InStat Index становить 293 бали, повідомляє "Команда №1".

У півзахисника "Лечче" Євгена Шахова - 242 бали, а це 55-й результат серед 56-ти футболістів, які виступали на даній позиції.

До речі, кращим центральним атакуючим півзахисником Серії А є одноклубник Малиновського, колишній хавбек харківського "Металіста" Алехандро Гомес (341).

Додамо, що за середньою кількостю ключових передач у Малиновського восьме місце серед представників свого амплуа (2,7), за кількістю пасів у штрафний майданчик - сьома позиція (7,1), а за сумою ударів по воротах - дев'ята (46).

Фото: atalanta.it.