Малиновський входить у топ-10 атакуючих півзахисників італійської Серії А - InStat Index
У поточному чемпіонаті Італії Малиновський провів 22 матчі, в 16-ти з них він виходив на заміну. В середньому за гру Руслан проводить на полі по 44 хвилини. Його InStat Index становить 293 бали, повідомляє "Команда №1".
У півзахисника "Лечче" Євгена Шахова - 242 бали, а це 55-й результат серед 56-ти футболістів, які виступали на даній позиції.
До речі, кращим центральним атакуючим півзахисником Серії А є одноклубник Малиновського, колишній хавбек харківського "Металіста" Алехандро Гомес (341).
Додамо, що за середньою кількостю ключових передач у Малиновського восьме місце серед представників свого амплуа (2,7), за кількістю пасів у штрафний майданчик - сьома позиція (7,1), а за сумою ударів по воротах - дев'ята (46).
Фото: atalanta.it.