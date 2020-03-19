Претенденти ФІДЕ на світову шахову корону зіграли партії третього туру
У третьому турі Дін Ліжень (Китай) білими фігурами обіграв Фабіано Каруану (США), повідомляє Укрінформ.
Внічию зіграли Аніш Гірі (Голландія) і Максим Вашьє-Лаграв (Франція), Кирило Олексієнко (Росія) і Ян Непомнящий (Росія), Олександр Грищук (Росія) і Ван Хао (Китай).
Турнірне становище: Ван Хао, Вашьеє-Лаграв, Непомнящий - по 2 очка; Грищук, Каруана - по 1,5; Олексієнко, Гірі, Дін Лижень - по 1.
Завтра - вихідний день.
Призовий фонд змагань складає 500 тисяч євро.
Як повідомлялося, в турнірі претендентів, який проходить без глядачів, беруть участь вісім шахістів; змагання завершаться 3 квітня. Переможець отримає право в кінці року провести матч за шахову корону з чемпіоном світу норвежцем Магнусом Карлсеном.
Нагадаємо, Міжнародну федерацію шахів (ФІДЕ) очолює росіянин Аркадій Дворкович.