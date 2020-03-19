Президент НОК Іспанії вважає, що Олімпіаду-2020 треба перенести

Президент НОК Іспанії вважає, що Олімпіаду-2020 треба перенести

Укрінформ
Президент Іспанського олімпійського комітету Алехандро Бланко вважає, що Олімпійські ігри-2020 у Токіо треба перенести.

На його думку, це необхідно зробити, аби уникнути ситуації, коли у спортсменів не буде рівних з усіма умов для підготовки до найважливіших стартів чотириріччя, повідомляє Inside the Games

Нині іспанські спортсмени не мають змоги тренуватися, оскільки країна є одним з епіцентрів коронавірусу.

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"Ми - важлива країна у спортивному світі, а за чотири місяці до Ігор наші спортсмени не можуть перебувати в рівних з усіма умовах для підготовки", - заявив Бланко.

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