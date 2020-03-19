Жіноча збірна України з футболу перебуває на карантині

Національна жіноча збірна України після повернення минулого тижня з міжнародного турніру в Іспанії нині перебуває на карантині.

Про це повідомила головний тренер "синьо-жовтих" Наталія Зінченко в коментарі офіційному сайту Української асоціації футболу (УАФ).

"Згідно з існуючими вимогами державних органів усі мої підопічні зараз перебувають на карантині. Я й мої помічники в курсі їхніх справ - усі здорові. Звичайно, дуже хочеться, аби боротьба з вірусом принесла позитивні результати, і була нагода як дограти чемпіонат України, так і продовжити виступи на міжнародній арені. Але на першому плані має бути здоров’я", - сказала Зінченко.

Нагадаємо, у квітні жіноча збірна України повинна була провести два чергові поєдинки кваліфікації чемпіонату Європи - із Чорногорією (10 квітня на виїзді) та Грецією (14 квітня вдома). Але через ситуацію з поширенням COVID-19 УЄФА призупинив усі міжнародні змагання.