Беленюк розповів, як тренується в умовах карантину

Українські спортсмени не можуть повноцінно готуватися до Олімпіади-2020.

Провідний український борець Жан Беленюк розповів XSPORT про ситуацію, коли через карантин у зв'язку з коронавірусом він не може нормально готуватися до Олімпійських ігор-2020 в Токіо.

«Вже не працюють спортивні бази, де ми тренувалися, всі спортзали закриті. Велике питання, яким чином готуватися. Сьогодні почну бігати добре, що ліс недалеко є. Там з підручних засобів робитиму знаряддя, щоб хоч якось підтримувати форму», - розповів Жан Беленюк.

Нагадаємо, з 17 березня в Україні тимчасово призупинили роботу спортивних комплексів і залів. Це зроблено з метою запобігання розповсюдження коронавірусу.