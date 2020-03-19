Можливі збитки клубів європейських топ-чемпіонатів – 4 мільярди євро

Втрати будуть меншими, якщо цей сезон зможуть дограти до 30 червня.

Розмір фінансових збитків для клубів п'яти європейських топ-чемпіонатів після припинення сезону через пандемію коронавірусу складатиме до 4 мільярдів євро, повідомляє Yahoo! News.

Консалтингова компанія підрахувала фінансові втрати клубів англійської Прем'єр-ліги, іспанської Прімери, німецької Бундесліги, італійської Серії А і французької Ліги 1 після рішення про припинення сезону в умовах коронавірусу. Ця сума складатиме від 3,45 до 4 мільярди євро.

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Відзначається, що найбільші втрати будуть у АПЛ - 1,35 мільярда євро, причому втрачені доходи від телетрансляцій сягатимуть 800 мільйонів євро. Також звертається увага, що дослідження зробили до рішення УЄФА перенести Євро-2020 і в разі, якщо матчі зможуть дограти до 30 червня, сума втрат буде менше.

Нагадаємо, 17 березня УЄФА прийняв рішення про перенесення Євро-2020 на 2021 рік. Матчі всіх європейських ліг мають завершити до 30 червня.