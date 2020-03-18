Перша "ракетка" світу Джокович ізолювався від коронавірусу в Іспанії

Найкращий тенісист світу серб Новак Джокович вирішив вдатися до самоізоляції, щоб мінімізувати ризики зараження коронавірусом.

Нині спортсмен перебуває на півдні Іспанії в місті Марбелья разом зі своїми братами Марко та Джордже. повідомляє іспанська спортивна газета Marca.

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"Джокович вилетів рейсом компанії Lufthansa з Німеччини разом з іншими членами своєї команди, а потім відокремився від них, аби перебратися до регіону Коста-дель-Соль", - зазначається у повідомленні.