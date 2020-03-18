Баскетбол: клуб Олексія Леня "Сакраменто" призупинив діяльність

Баскетбольний клуб НБА "Сакраменто Кінгз", де виступає центровий національної збірної України Олексій Лень, призупинив діяльність через пандемію коронавірусу.

У команді проінструктували всіх гравців, персонал та тренерів, аби ті залишалися вдома на час карантину, повідомляє пресслужба ФБУ.

Нині жоден з гравців "Сакраменто" не відчуває симптомів коронавірусу.

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Станом на 18 березня уже сім гравців НБА мають підтверджений діагноз коронавірусу. Змагання в НБА зупинені. Ліга розглядає варіанти з можливим поновленням сезону влітку.