Баскетбол: клуб Олексія Леня "Сакраменто" призупинив діяльність
Укрінформ
Баскетбольний клуб НБА "Сакраменто Кінгз", де виступає центровий національної збірної України Олексій Лень, призупинив діяльність через пандемію коронавірусу.
У команді проінструктували всіх гравців, персонал та тренерів, аби ті залишалися вдома на час карантину, повідомляє пресслужба ФБУ.
Нині жоден з гравців "Сакраменто" не відчуває симптомів коронавірусу.
Станом на 18 березня уже сім гравців НБА мають підтверджений діагноз коронавірусу. Змагання в НБА зупинені. Ліга розглядає варіанти з можливим поновленням сезону влітку.