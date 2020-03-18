Друга "ракетка" світу Халеп пожертвувала гроші на лікування коронавірусу

Румунська тенісистка Сімона Халеп, яка йде на другому місці у рейтингу WTA, пожертвувала гроші на медичне обладнання для лікування коронавірусу.

Обладнанням будуть оснащені медичні установи в румунських містах Бухарест та Констанца. повідомляє BTU.

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"На жаль, нині усі ми переживаємо непростий час і стикаємося з новими проблемами, які й не могли собі уявити кілька місяців тому. Але з іншого боку, з'явилася хороша можливість показати, як ми можемо підтримувати одне одного. Я вирішила пожертвувати гроші на придбання необхідного обладнання, яке буде направлено до медичних установ у Бухаресті та Констанці. Закликаю всіх, хто може, зробіть свій внесок у боротьбу з вірусом", - сказала Халеп.