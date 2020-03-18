Дати проведення US Open можуть бути змінені лише після консультацій

Організатори Відкритого чемпіонату США з тенісу розкритикували рішення організаторів "Ролан Гаррос" призначити нові терміни проведення турніру через пандемію коронавірусу без консультацій з гравцями, представниками ATP та WTA.

Американська тенісна Асоціація (USTA) не виключає, що перенесе терміни проведення US Open на інші дати, але лише після консультацій з ITF, WTA, ATP та іншими турнірами Grand Slam, повідомляє Тенісний портал України.

USTA не виключає, що Відкритий чемпіонат США може бути проведено після "Ролан Гаррос".

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Нагадаємо, що заплановані дати проведення US Open - з 24 серпня по 13 вересня.