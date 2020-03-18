Гвоздик: Я хочу в рингу взяти реванш у Бетербієва

Український ексчемпіон світу з боксу Олександр Гвоздик прокоментував можливість бою-реваншу з росіянином Артуром Бетербієвим.

За словами українця, він хоче реваншуватися, повідомляє Sport Arena.

"Я зллий, я голодний. Хочу в ринг, але поки не пускають. Однак, ситуація така не лише в мене, а у всіх нині, тому почекаємо. Рухаюся тільки вперед, дуже хочу взяти реванш у Бетербієва, Йому респект, він крутий чемпіон, але я хочу з ним побоксировать ще раз ", - сказав Гвоздик.

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Гвоздик у бою з Бетербієвим зазнав першої поразки у своїй професіональній кар'єрі. До цього на його рахунку було 17 перемог. Їхній поєдинок відбувся у жовтні минулого року. Росіянин переміг технічним нокаутом у 12-у раунді.