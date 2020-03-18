Став відомий кращий тренер лютого в Англійській футбольній прем'єр-лізі

Головний тренер футбольного клубу "Бернлі" Шон Дайч визнаний кращим тренером Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) за підсумками лютого.

Про це передає офіційний сайт АПЛ.

На індивідуальну нагороду також претендували Мікель Артета ("Арсенал"), Уле-Гуннар Солскьяєр ("Манчестер Юнайтед") і Кріс Вілдер ("Шеффілд Юнайтед").

На даний момент "Бернлі" з 39 очками йде десятим у турнірній таблиці АПЛ.

У нинішньому сезоні кращими тренерами АПЛ також ставали наставники "Ліверпуля" Юрген Клопп (серпень, вересень, листопад, грудень, січень) і "Челсі" Френк Лемпард (жовтень).