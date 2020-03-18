Клуб УПЛ «Колос» закупив для лікарень Київщини 10 апаратів для штучної вентиляції легенів
Клуб УПЛ «Колос» (Ковалівка) на офіційному сайті повідомив про допомогу лікарням Київської області для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.
«Футбольний клуб «Колос» та агрофірма «Світанок» закупили для Васильківської, Фастівської та Білоцерківської районних лікарень 10 сучасних апаратів для штучної вентиляції легенів, які окрім традиційних, мають вісім розширених режимів роботи; забезпечили медичний персонал лікарень всіма необхідними засобами індивідуального захисту та придбали медикаменти для максимально ефективної роботи закладів під час карантину», - йдеться на сайті клубу.
Відучора ковалівська команда пішла на карантин та призупинила тренувальний процес. Разом з «Колосом» вчора на карантин пішли «Ворскла» та «Карпати». У Першій лізі до них вже приєднався «Гірник-Спорт».
Нагадаємо, вчора Українська асоціація футболу призупинила футбольні змагання в Україні. Про терміни відновлення турнірів в українському футболі повідомлятимуть згодом.