Клуб УПЛ «Колос» закупив для лікарень Київщини 10 апаратів для штучної вентиляції легенів

Команда з Ковалівки призупинила тренування та пішла на карантин.

Клуб УПЛ «Колос» (Ковалівка) на офіційному сайті повідомив про допомогу лікарням Київської області для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

«Футбольний клуб «Колос» та агрофірма «Світанок» закупили для Васильківської, Фастівської та Білоцерківської районних лікарень 10 сучасних апаратів для штучної вентиляції легенів, які окрім традиційних, мають вісім розширених режимів роботи; забезпечили медичний персонал лікарень всіма необхідними засобами індивідуального захисту та придбали медикаменти для максимально ефективної роботи закладів під час карантину», - йдеться на сайті клубу.

Відучора ковалівська команда пішла на карантин та призупинила тренувальний процес. Разом з «Колосом» вчора на карантин пішли «Ворскла» та «Карпати». У Першій лізі до них вже приєднався «Гірник-Спорт».

Нагадаємо, вчора Українська асоціація футболу призупинила футбольні змагання в Україні. Про терміни відновлення турнірів в українському футболі повідомлятимуть згодом.