У зірки НБА Кевіна Дюранта виявили коронавірус

Нові випадки зараження у провідній баскетбольній лізі світу.

Чотири гравці клубу НБА «Бруклін Нетс» здали позитивний тест на коронавірус. У одного з баскетболістів були симптоми захворювання, у трьох - не було, повідомляє The Atletic.

Згодом форвард «Нетс» Кевін Дюрант зізнався, що у нього виявлений коронавірус. Імена інших баскетболістів, які здали позитивний тест на COVID-19, поки не повідомляються.

Дюрант приєднався до «Брукліну» в липні минулого року. Форвард пропускає поточний сезон через розрив ахілла.

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Минулого тижня НБА призупинила сезон після інформації про те, що центровий «Юти Джаз» Руді Гобер здав позитивний тест на коронавірус. Пізніше COVID-19 виявили в захисника «Джаз» Донована Мітчелла і форварда «Детройт Пістонз» Крістіана Вуда.

Нинішній сезон в НБА призупинили. Власники клубів сподіваються, що сезон все ж відновлять до липня.