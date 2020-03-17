Збірну України з боксу евакуюють з Лондона чартерним рейсом

Наші боксери виборювали путівки до Токіо-2020 на ліцензійному турнірі.

Федерація боксу України екстрено евакуює національну збірну з боксу з Лондона, де проходив Європейський ліцензійний турнір, повідомляє XSport.

Для повернення української делегації найняли чартерний літак зі столиці Великобританії до Києва. Збірна України вилетить на батьківщину сьогодні о 22:00.

Ліцензійний турнір з боксу призупинили вчора через пандемію коронавірусу. Дату відновлення змагань визначать пізніше.

Турнір призупинили після закінчення третього змагального дня. На той момент єдину ліцензію на Олімпіаду-2020 для України завоював Микола Буценко (вагова категорія до 57 кілограм).