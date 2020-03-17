Уболівальники зможуть повернути квитки на Євро-2020 за повну вартість

Європейський союз футбольних асоціацій повідомив, що ті уболівальники, які придбали квитки на матчі чемпіонату Європи-2020 і не відвідають турнір у 2021-у, зможуть повернути їхню повну вартість.

Протягом наступного місяця УЄФА надасть уболівальникам більш детальну інформацію про процес повернення квитків, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Читайте також: УЄФА переніс Євро-2020 на рік через коронавірус "УЄФА хотів би запевнити прихільників футболу, якщо вони не зможуть бути присутніми на Євро у 2021 році, їм повернуть номінальну вартість квитків у повному обсязі", - зазначається у повідомленні.