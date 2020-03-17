Уболівальники зможуть повернути квитки на Євро-2020 за повну вартість
Укрінформ
Європейський союз футбольних асоціацій повідомив, що ті уболівальники, які придбали квитки на матчі чемпіонату Європи-2020 і не відвідають турнір у 2021-у, зможуть повернути їхню повну вартість.
Протягом наступного місяця УЄФА надасть уболівальникам більш детальну інформацію про процес повернення квитків, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
"УЄФА хотів би запевнити прихільників футболу, якщо вони не зможуть бути присутніми на Євро у 2021 році, їм повернуть номінальну вартість квитків у повному обсязі", - зазначається у повідомленні.