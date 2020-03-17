"Манчестер Юнайтед" скасував тренування команди через коронавірус

Англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" скасував тренування першої команди через пандемію коронавірусу.

Разом з тим, у клубі повідомляють, що ситуація "перебуває під постійним контролем", повідомляє Sky Sports.

Гравці "Манчестер Юнайтед" після вихідних мали повернутися до тренувань 17 березня. Однак клуб дав розпорядження футболістам перебувати вдома. Останній матч, який провів "МЮ", була перша зустріч 1/8 фіналу Ліги Європи проти австрійської команди ЛАСК (5:0).