Рішення про долю чемпіонату світу з хокею прийматиме Швейцарія

Президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель повідомив, що рішення щодо проведення травневого чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні прийматиме країна-організатор - Швейцарія.

Він також зазначив ситуація проясниться найближчим часом, повідомляє швейцарське видання Laregione.

"Рішення прийматимемо не ми, а Швейцарія. Ситуація дуже складна, деякі юнацькі та молодіжні чемпіонати через коронавірус вже скасовані. Хтось каже, що пандемія в Європі може піти на спад у травні, хтось вважає, що станеться це лише восени. Думаю, вердикт відносно чемпіонату світу буде оголошено у найближчі два тижні", - сказав Фазель.

ЧС з хокею мав пройти в Цюриху та Лозанні з 8-го по 24 травня.