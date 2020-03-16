Збірна України не зіграє проти Франції і Польщі через заборону ЄС

Вводять заборону на 30 днів на всі поїздки на територію Євросоюзу.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що організація пропонує ввести заборону на 30 днів на всі поїздки на територію Євросоюзу, крім невідкладних, в зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Twitter.

Якщо цю пропозицію Єврокомісії приймуть, то це автоматично означає, що збірна України не зможе на виїзді провести товариські матчі з Францією (27 березня, Париж) і Польщею (31 березня, Хожув).

Читайте також: Футбольні матчі України з Францією та Польщею скасують або перенесуть

Раніше вже повідомлялося, що зустрічі збірної України з Францією і Польщею можуть скасувати через відміну футбольного сезону в Європі.

Нагадаємо, що у вівторок, 17 березня, УЄФА може оголосити про перенесення Євро-2020 на 2021 рік. Раніше головний футбольний орган Європи вже призупинив матчі в Лізі чемпіонів і Лізі Європи.