Зеленський підтримав ініціативу створення національного ветеранського шпиталю та спортбази

Президент України Володимир Зеленський підтримав ініціативу створення національного ветеранського шпиталю та спортивної бази.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

"Гроші – це буде наша проблема. Ваше завдання - підготувати проєкти. Ми маємо потиснути руки, щоб кожен почав робити свою справу", – цитує Зеленського пресслужба відомства.

Читайте також: Мінветеранів планує законодавчо узгодити питання спортивної реабілітації ветеранів

Як повідомлялось, Мінветеранів спільно із ветеранами збірної "Ігри Нескорених", "StratCom UA" та "Повернись живим" працюють над розробкою проєктів щодо розвитку спортивної реабілітації в Україні.

"Мова йде про створення багатофункціонального центру здоров’я Національного ветеранського шпиталю, який надаватиме послуги медичної та фізичної реабілітації за допомогою мультидисциплінарного підходу зі спеціалізацією на відновлення здоров’я ветерана та створення Ветеранської бази спортивної підготовки та реабілітації, який буде орієнтований на медичну, психологічну та спортивну реабілітацію" - відмітили у міністерстві.

У Мінветеранів наголосили, що "це сприятиме розвитку та популяризації спорту як дієвого засобу реабілітації ветеранів".