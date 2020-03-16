Богдана Михайліченка визнали кращим футболістим УПЛ у 23 турі

Захисник футбольного клубу "Зоря" (Луганськ) став кращим гравцем 23-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

У переможному матчі з донецьким "Шахтарем" (1:0) Михайліченку вдалося забити вирішальний м'яч на 84-й хвилині, повідомляє Укрінформ.

До складу експертної ради з визначення кращого гравця увійшли Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Яворський, Анатолій Чанцев, Степан Юрчишин, Олег Венглинський та інші футбольні фахівці.