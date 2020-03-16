Чемпіонат іспанської Ла Ліги достроково завершать – ЗМІ

«Барселона» лідирувала в чемпіонаті перед перервою, але не факт, що каталонцям віддадуть титул.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас заявив, що, швидше за все, чемпіонат Іспанії завершиться достроково через пандемію коронавірусу, повідомляє видання Marca.

«На вихідних я спілкувався з представниками європейських організацій та президентами іспанських клубів. Нас чекає дуже важливий тиждень.

Все йде до того, що чемпіонат Іспанії не дограють. Ми збираємося завершити його достроково. На цьому тижні приймуть кілька важливих рішень в Європі», - заявив Тебас.

Останнім часом коронавірус діагностували у кількох гравців «Валенсії», форварда «Ельче» Жонатаса і двох співробітників «Алавеса».

Нагадаємо, у зв'язку з пандемією COVID-19 чемпіонати Іспанії, Італії, Англії, Німеччини та Франції призупинили до 3 квітня. Також на невизначений термін перенесені матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи. 17 березня УЄФА має оголосити про перенесення Євро-2020 на 2021 рік.