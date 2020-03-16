Баскетболіст НБА Михайлюк: Немає нічого важливішого за життя людини

Український баскетбольний форвард клубу НБА "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк розповів про ситуацію в команді після того, як через епідемію коронавірусу регулярний чемпіонат асоціації було призупинено мінімум на 30 днів.

Гравець також підтримав рішення ФБУ достроково завершити баскетбольний чемпіонат України, повідомляє пресслужба федерації.

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"В НБА деякі команди перебувають на карантині, "Детройт" - одна з них, - сказав Михайлюкю - Я, як і інші гравці, проводжу час вдома і дотримуюся всіх необхідних заходів, аби не заразитися коронавірусом. Ми впевнені, робиться все, щоб не було паніки, чемпіонат відновився і ми почали грати... Знаю, що Федерація баскетболу України ухвалила рішення достроково завершити чемпіонат. На даному етапі вірус розповсюджується дуже швидко і потрібно зробити все можливе, щоб цьому запобігти. Немає нічого важливішого за життя людини! Тому я, звичайно, підтримую президента ФБУ Михайла Бродського, який ініціював це складне рішення. Краще зайвий раз перестрахуватися і врятувати людські життя".