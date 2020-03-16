Михайличенко вважає, що чемпіонат України мали зупинити

Михайличенко вважає, що чемпіонат України мали зупинити

Укрінформ
Головний тренер «Динамо» каже, що сезон могли завершувати ще минулого тижня.

Головний тренер «Динамо» Олексій Михайличенко проти проведення матчів чемпіонату України при порожніх трибунах і готовий до зупинки УПЛ в зв'язку з пандемією коронавірусу, повідомляє FootballHub.

«Це потворно. Така атмосфера не може не впливати на психологію. Вважаю, що такий футбол нікому не потрібен, нікому не цікавий.

Потрібно було робити паузу. Я не знаю, яке приймуть рішення і чи буде час догравати. Тому що ми почали вже другу частину сезону, другий відрізок, його треба якось завершувати. Паузу було б логічно робити, якби ми закінчили першу частину сезону, всі були б в рівних умовах і ми б закінчили такий собі міні-чемпіонат», - розповів Михайличенко.

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Минулого тижня прийняли рішення про проведення всіх матчів внутрішніх змагань без глядачів до 3 квітня. Завтра відбудеться відеоконференція УЄФА, за підсумками якої чемпіонат України можуть призупинити.

Після 23 турів «Динамо» займає третє місце в Прем'єр-лізі, маючи однакову кількість очок з «Зорею», але поступаючись луганчанам за особистими зустрічами. Вчора команда Михайличенка не зуміла обіграти «Десну» на своєму полі (1:1).

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