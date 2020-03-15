"Олімпік" і "Ворскла" обмінялися голами у матчі футбольної Прем'єр-ліги України
Матч на київському стадіоні "Динамо" Імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 1:1, повідомляє Укрінформ.
Хавбек номінальних господарів Денис Баланюк вивів "Олімпік" вперед на 21-й хвилині; форвард "Ворскли" Владислав Кулач відновив рівновагу на 42-й хвилині.
На 22-й хвилині боснійський захисник полтавської команди Едін Шехич не реалізував пенальті.
Результати інших поєдинків 23-го туру:
"Львів" - "Карпати" (Львів) - 1:1
голи: Антон Братков (27-ма хвилина, у власні ворота), Матеус Яковеллі (50);
"Олександрія" - "Колос" (Ковалівка) - 4:2
голи: Дмитро Гречишкін (45+1), Василь Грицук (54, з пенальті), Кирило Ковалець (64), Максим Задерака (90) - Станіслав Сорокін (36), Володимир Лисенко (80);
"Дніпро-1" - "Маріуполь" - 2:0
голи: Олексій Хобленко (64, з пенальті), Владислав Супряга (90);
"Зоря" (Луганськ) - "Шахтар" (Донецьк) - 1:0
гол: Богдан Михайличенко (84);
"Динамо" (Київ) - "Десна" (Чернігів) - 1:1
голи: Назарій Русин (69) - Олександр Філіппов (80).
Турнірне становище:
перша шістка: "Шахтар" - 59 очок, "Зоря" - 46, "Динамо" - 46, "Десна" - 43, "Олександрія" - 40, "Колос" - 26;
друга шістка: "Дніпро-1" - 28, "Маріуполь" - 25, "Львів" - 21, "Ворскла" - 21, "Олімпік" - 19, "Карпати" - 14.