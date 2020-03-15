Квентін Петерсон – кращий бомбардир української Суперліги

Американець набрав в матчах баскетбольного чемпіонату України 531 очко.

Розігруючий МБК «Миколаїв» Квентін Петерсон став кращим бомбардиром Суперліги, повідомляє сайт ФБУ.

На рахунку американського легіонера 531 очко в чемпіонаті країни. Він випередив представника «Запоріжжя» Брендона Рендольфа (494 очка). В середньому Квентін за гру набирав 29,5 очок за матч.

Нагадаємо, що МБК «Миколаїв» припинив співпрацю з усіма баскетболістами після дострокового завершення сезону в Суперлізі. Відповідне рішення прийняла Федерація баскетболу України. Чемпіоном країни визнали лідера регулярного чемпіонату «Дніпро».

«Миколаїв» пообіцяв виконати фінансові зобов'язання, прописані в контрактах баскетболістів, і надати легіонерам авіаквитки на дорогу додому.

За підсумками сезону «Миколаїв» посів сьоме місце в турнірній таблиці Суперліги з 8 перемогами в 26 матчах.

Також нагадаємо, що Фінал чотирьох баскетбольного Кубка України, куди вийшли «Дніпро», «Київ-Баскет», «Одеса» і «Хімік», перенесли на вересень нинішнього року в зв'язку з пандемією коронавірусу.