«Дніпро» - півфіналіст плей-офф УХЛ

Команда з Херсона двічі легко обіграла харківське «Динамо».

В Українській хокейній лізі (УХЛ) триває плей-офф. В повторному чвертьфінальному матчі «Дніпро» (Херсон) перемогло на власному майданчику «Динамо» (Харків) 12:0. «Дніпро» виграло серію 2:0 і вийшло у півфінал. Про це повідомляє Укрінформ.

В першому матчі «Дніпро» перемогло в Харкові 8:1. На своєму льоду в Херсоні господарі знову не мали жодних проблем – 12:0. Шайби у складі херсонців закидали: Чернишенко (двічі), Шибаєв, Афанасьєв, Матерухін (двічі), Янішевський, Жвачкін, Дорофеєв.

У півфіналі «Дніпро» гратиме проти «Донбаса».

Нагадаємо, в іншій парі в другому чвертьфінальному матчі «Білий Барс» (Біла Церква) програв на власному майданчику «Крижаним Вовкам» (Київ) 2:4. Рахунок в серії став 1:1. Доля протистояння вирішиться 16 березня в третьому поєдинку.