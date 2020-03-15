"Зоря" обіграла "Шахтар" у матчі футбольної Прем'єр-ліги України
Луганська "Зоря" з рахунком 1:0 обіграла донецький "Шахтар", повідомляє Укрінформ.
Вирішальний м'яч забив Богдан Михайличенко, який відзначився потужним ударом на 84-й хвилині зустрічі.
Завершать програму туру матчі київського "Динамо" з чернігівською "Десною" на столичному НСК "Олімпійський" та донецького "Олімпіка" з полтавською "Ворсклою" на київському стадіоні "Динамо" Імені Валерія Лобановського.
Результати інших поєдинків 23-го туру:
"Львів" - "Карпати" - 1:1
голи: Антон Братков (27-ма хвилина, у власні ворота), Матеус Яковеллі (50);
"Олександрія" - "Колос" (Ковалівка) - 4:2
голи: Дмитро Гречишкін (45+1), Василь Грицук (54, з пенальті), Кирило Ковалець (64), Максим Задерака (90) - Станіслав Сорокін (36), Володимир Лисенко (80);
"Дніпро-1" - "Маріуполь" - 2:0
голи: Олексій Хобленко (64, з пенальті), Владислав Супряга (90).
Турнірне становище:
перша шістка: "Шахтар" - 59 очок (після 23-х ігор), "Зоря" - 46 (23), "Динамо" - 45 (22), "Десна" - 42 (22), "Олександрія" - 40 (23), "Колос" - 26 (23);
друга шістка: "Дніпро-1" - 28 (23), "Маріуполь" - 25 (23), "Львів" - 21 (23), "Ворскла" - 20 (22), "Олімпік" - 18 (22), "Карпати" - 14 (23).