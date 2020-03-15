"Зоря" обіграла "Шахтар" у матчі футбольної Прем'єр-ліги України

На "Славутич Арені у Запоріжжі завершився центральний поєдинок 23-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

Луганська "Зоря" з рахунком 1:0 обіграла донецький "Шахтар", повідомляє Укрінформ. Вирішальний м'яч забив Богдан Михайличенко, який відзначився потужним ударом на 84-й хвилині зустрічі. Завершать програму туру матчі київського "Динамо" з чернігівською "Десною" на столичному НСК "Олімпійський" та донецького "Олімпіка" з полтавською "Ворсклою" на київському стадіоні "Динамо" Імені Валерія Лобановського. Результати інших поєдинків 23-го туру: "Львів" - "Карпати" - 1:1 голи: Антон Братков (27-ма хвилина, у власні ворота), Матеус Яковеллі (50); "Олександрія" - "Колос" (Ковалівка) - 4:2 голи: Дмитро Гречишкін (45+1), Василь Грицук (54, з пенальті), Кирило Ковалець (64), Максим Задерака (90) - Станіслав Сорокін (36), Володимир Лисенко (80); "Дніпро-1" - "Маріуполь" - 2:0 голи: Олексій Хобленко (64, з пенальті), Владислав Супряга (90). Читайте також: "Олександрія" обіграла "Колос" у чемпіонаті України з футболу Турнірне становище: перша шістка: "Шахтар" - 59 очок (після 23-х ігор), "Зоря" - 46 (23), "Динамо" - 45 (22), "Десна" - 42 (22), "Олександрія" - 40 (23), "Колос" - 26 (23); друга шістка: "Дніпро-1" - 28 (23), "Маріуполь" - 25 (23), "Львів" - 21 (23), "Ворскла" - 20 (22), "Олімпік" - 18 (22), "Карпати" - 14 (23).