У одноклубника Михайлюка діагностували коронавірус

Крістіан Вуд став третім баскетболістом НБА, який здав позитивний аналіз на коронавірус.

Центровий «Детройт Пістонз» Крістіан Вуд здав позитивний аналіз на коронавірус. Відзначається, що на даний момент баскетболіст, який виступає в одній команді з українцем Святославом Михайлюком, не відчуває проблем зі здоров'ям, однак перебуває на карантині, повідомляють американські ЗМІ.

Вуд став третім гравцем НБА, у якого виявлений коронавірус. Раніше аналогічний діагноз поставили баскетболістам «Юти Джаз» - центровому Руді Гоберу і захиснику Доновану Мітчеллу.

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Нагадаємо, регулярний чемпіонат НБА екстрено припинили після підтвердження вірусу COVID-19 у Гобера. Втім, керівництво Ліги хоче завершити нинішній сезон чемпіонату, відмовившись від частини матчів. Відновити чемпіонат НБА планують не раніше ніж через місяць.