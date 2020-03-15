Українські боксери вийшли до 1/8 фіналу олімпійської кваліфікації
Укрінформ
У Лондоні (Велика Британія) стартувала європейська олімпійська кваліфікація з боксу.
У перший день турніру українські боксери здобули три перемоги з чотирьох, повідомляє Укрінформ.
Микола Буценко (вагова категорія до 57 кг) достроково виграв у представника Данії Фредеріка Єнсена, суперваговик Цотне Рогава з Одеси не залишив шансів своєму литовському візаві Алгірдасу Баніулісу, а в жіночому турнірі Тетяна Коб (51 кг) одноголосним рішенням суддів взяла гору над Анахіт Агаєвою з Азербайджану.
Боротьбу за олімпійську ліцензію достроково завершила Марина Мальована (60 кг), яка поступилася Есрі Їлдіз з Туреччини.
Європейський кваліфікаційний турнір на Ігри-2020 в Токіо пройде у британській столиці до 24 березня.