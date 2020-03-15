Українські боксери вийшли до 1/8 фіналу олімпійської кваліфікації

У Лондоні (Велика Британія) стартувала європейська олімпійська кваліфікація з боксу.

У перший день турніру українські боксери здобули три перемоги з чотирьох, повідомляє Укрінформ.

Микола Буценко (вагова категорія до 57 кг) достроково виграв у представника Данії Фредеріка Єнсена, суперваговик Цотне Рогава з Одеси не залишив шансів своєму литовському візаві Алгірдасу Баніулісу, а в жіночому турнірі Тетяна Коб (51 кг) одноголосним рішенням суддів взяла гору над Анахіт Агаєвою з Азербайджану.

Боротьбу за олімпійську ліцензію достроково завершила Марина Мальована (60 кг), яка поступилася Есрі Їлдіз з Туреччини.

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Європейський кваліфікаційний турнір на Ігри-2020 в Токіо пройде у британській столиці до 24 березня.