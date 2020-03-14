Євро-2020 можуть провести в грудні – ЗМІ

Влітку дограватимуть національні чемпіонати.

На відеоконференції УЄФА з 55 асоціаціями-членами обговорюватимуть варіант з перенесенням Євро-2020 на грудень цього року, повідомляє The Telegraph.

Цей варіант розглядатимуть через необхідність влітку дограти чемпіонати, які в даний момент припинені через пандемію коронавірусу в Європі.

Читайте також: 17 березня можуть відмінити футбольний сезон в Україні

Крім цього, Євро-2020 також можуть перенести на 2021 рік, а шансів на проведення турніру в раніше заплановані терміни влітку практично немає.

Нагадаємо, через спалах пандемії коронавірусу вже припинені всі топ-чемпіонати Європи, а також Ліга чемпіонів та Ліга Європи. В Україні грають без глядачів.