Йоганнес Бьо – володар Кубка світу з біатлону-2020

В останній гонці сезону Бьо фінішував четвертим і випередив Фуркада на 2 очки.

Йоганнес Бьо став переможцем Кубка світу з біатлону-2020, повідомляє Укрінформ.

В загальному заліку Кубка світу норвежець випередив всього на два очки Мартена Фуркада, який сьогодні провів останню гонку в кар'єрі.

Бьо фінішував четвертим в гонці переслідування на заключному етапі Кубка світу в Контіолахті і набрав 913 очок. Переможцем став Мартен Фуркад (911 очок). Якби норвежець фінішував п’ятим – він посів би у підсумку Кубка світу друге місце.

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26-річний Бьо виграв Великий кришталевий глобус вдруге в кар'єрі (перший він завоював в 2019 році). До цього протягом семи років Кубок світу вигравав саме Фуркад.

Третє місце в загальному заліку зайняв француз Кантен Фійон Майї. Кращий результат серед українців у Дмитра Підручного, який завершив сезон на 17-му місці.