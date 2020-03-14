"Карпати" розійшлися миром з ФК "Львів" у чемпіонаті України

Унічию (1:1) завершився у суботу поєдинок між львівськими клубами ФК "Львів" та "Карпати" у 23-у турі чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

Обидва м'ячі на стадіоні "Україна" забили гравці "Львова". На 27-й хвилині - Антон Братков (у власні ворота), а на 50-й Матеус Яковелли (у ворота "Карпат"), повідомляє Укрінформ.

На 87-й хвилині хавбек "Карпат" Єгор Назарина, а на 89-й Микита Татарков зі "Львова" не реалізували пенальті.

Перший ігровий день туру продовжать протистояння "Дніпра-1" і "Маріуполя" (початок о 17.00, транслюватиме телеканал "Уніан-ТВ"), "Олександрії" і ковалівського "Колоса" (17.00, "Футбол 2").

Завершиться 23-й тур у неділю, 15 березня, поєдинками луганської "Зорі" з донецьким "Шахтарем" (14.00, "Уніан-ТВ"), київського "Динамо" з чернігівською "Десною" (17.00, "2+2"), донецького "Олімпіка" з полтавською "Ворсклою" (19.30, "Футбол 1").

Усі матчі проходять без глядачів через пандемію коронавірусу.

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Турнірне становище:

перша шістка: "Шахтар" - 59 очок (після 22-х ігор), "Динамо" - 45 (22), "Зоря" - 43 (22), "Десна" - 42 (22), "Олександрія" - 37 (22), "Колос" - 26 (22);

друга шістка: "Маріуполь" - 25 (22), "Дніпро-1" - 25 (22), "Львів" - 21 (23), "Ворскла" - 20 (22), "Олімпік" - 18 (22), "Карпати" - 14 (23).