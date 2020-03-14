Кубок світу з біатлону: сьогодні в Контіолахті - гонки переслідування

О 14.45 за київським часом у чоловічому персьюті на 12,5 км Дмитро Підручний стартуватиме 19-м (відставання від лідера - 1 хвилина 14 секунд), Артем Прима - 22-м (1.19), Руслан Ткаленко - 58-м (2.23), повідомляє Укрінформ.

Жіноча гонка переслідування на 10 км розпочнеться о 16.45. Україну представлятимуть Валя Семеренко, яка вийде на дистанцію 14-ю (відставання 1.04), Віта Семеренко - 30-ю (1.43), Анастасія Меркушина - 32-ю (1.45), Юлія Джима - 53-ю (2.13), Олена Підгрушна - 58-ю (2.23).

Фінський етап Кубка світу з біатлону 15 березня завершать одиночна змішана та змішана естафети.