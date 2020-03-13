Чвертьфінали і півфінали ЛЧ проведуть у форматі одного матчу - ЗМІ

УЄФА намагається врятувати єврокубковий сезон.

УЄФА має намір провести чвертьфінали і півфінали Ліги чемпіонів у форматі одного матчу. Такий варіант буде запропонований на відеоконференції Союзу з 55 асоціаціями-членами у вівторок, 17 березня, повідомляють британські ЗМІ.

УЄФА має намір завершити сезон в початкові терміни і 30 травня провести фінал Ліги чемпіонів в Стамбулі. Для двоматчових протистоянь залишається занадто мало часу. УЄФА розглядає варіанти проведення ігор на нейтральному полі, або визначити господаря матчу жеребкуванням.

При цьому ще залишилися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, які повинні дограти. Матчі-відповіді зіграють в парах «Ман Сіті» - «Реал», «Ювентус» - «Ліон», «Баварія» - «Челсі», «Барселона» - «Наполі».

Раніше УЄФА призупинив найближчі матчі плей-офф Ліги чемпіонів і Ліги Європи через пандемію коронавірусу. Також скасовано зустрічі молодіжної Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, у вівторок мають повідомити про перенесення Євро-2020 на 2021-й рік.