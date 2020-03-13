«Дніпро» - чемпіон баскетбольної Суперліги
Укрінформ
ФБУ достроково завершила чемпіонат.
Департамент організації та проведення змагань ФБУ затвердив результати ХХІХ чемпіонату України з баскетболу у Суперлізі. Чемпіоном України став «Дніпро», срібні медалі чемпіонату України отримає «Київ-Баскет», а бронзовим призером став «Прометей» (Кам’янське).
Зважаючи на зупинку чемпіонату України через поширення у світі коронавірусу Covid-19, визначення призерів та підсумкових місць командами у чемпіонаті України здійснено згідно до результату команд на час закінчення змагань.
Найближчим часом назвуть найкращих гравців Суперліги.