Геррманн виграла спринт фінського етапу Кубка світу з біатлону

Геррманн виграла спринт фінського етапу Кубка світу з біатлону

Укрінформ
 Деніз Геррманн з Німеччини виграла у п'ятницю "золото" у спринтерській гонці на 10 км етапу Кубка світу в Контіолахті (Фінляндія).

Переможниця показала час 20 хвилин 00,5 секунди і припустилася одного промаху на двох вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ. 

Другою стала ще одна німецька біатлоністка Франциска Пройс (20,1 секунди відставання, 1 промахі), третьою - норвежка Тіріль Екгофф (+32,3; 2)

Українки завершили гонку далеко від п'єдесталу. Валя Семеренко прийшла 14-ю (1 хвилина 04,1 секунди відставання, 1 промах). Віта Семеренко показала 30-й результат,   Анастасія Меркушина - 32-й, Юлія Джима - 53-й,  Олена Підгрушна - 57-й.

Загалом у спринті стартували 97 біатлоністок.

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У програмі фінського етапу Кубка світу також гонки переслідування (14 березня), одиночна змішана та змішана естафети (15 березня).

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