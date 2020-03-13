Геррманн виграла спринт фінського етапу Кубка світу з біатлону

Деніз Геррманн з Німеччини виграла у п'ятницю "золото" у спринтерській гонці на 10 км етапу Кубка світу в Контіолахті (Фінляндія).

Переможниця показала час 20 хвилин 00,5 секунди і припустилася одного промаху на двох вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ. Другою стала ще одна німецька біатлоністка Франциска Пройс (20,1 секунди відставання, 1 промахі), третьою - норвежка Тіріль Екгофф (+32,3; 2) Українки завершили гонку далеко від п'єдесталу. Валя Семеренко прийшла 14-ю (1 хвилина 04,1 секунди відставання, 1 промах). Віта Семеренко показала 30-й результат, Анастасія Меркушина - 32-й, Юлія Джима - 53-й, Олена Підгрушна - 57-й. Загалом у спринті стартували 97 біатлоністок. Читайте також: Йоганнес Бьо виграв спринт етапу Кубка світу з біатлону у Фінляндії У програмі фінського етапу Кубка світу також гонки переслідування (14 березня), одиночна змішана та змішана естафети (15 березня).