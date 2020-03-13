У Швейцарії за прикладом України також завершили баскетбольні змагання
Укрінформ
У Швейцарії відбулася екстрена зустріч керівників чоловічих та жіночих баскетбольних клубів.
Учасники зустрічі одноголосно ухвалили рішення завершити чемпіонат країни через ситуацію з короновірусом, повдіомляє пресслужба ФБУ.
"На жаль, завершення змагань було єдиним можливим результатом, - зазначив президент швейцарської федерації Джанкарло Серджі. - Президенти клубів розуміли, що швейцарський баскетбол має максимально реагувати на вжиті владою заходи".