Перемога перед невідомим

«Шахтар» обіграв німецький «Вольфсбург» в першому матчі 1/8 фінала Ліги Європи.

Перемога «Шахтаря» в Німеччині на певний момент затулила увесь негатив останніх днів. Світовий спорт готується до сплячки через безжальну епідемію і кожну годину ми дізнаємось про відкладені турніри і спортсменів, які заразились на коронавірус. На цьому тлі перемога «Шахтаря» над «Вольфсбургом» (2:1) можливо останнє, що ми з приємністю згадуватимемо перед тривалою перервою на спорт.

Крім ментального значення, ця перемога має і суто футбольну цінність. «Шахтар» її здобув, граючи без двох лідерів півзахисту – Степаненка і Марлоса. А в другому таймі гості втратили ще і кращого захисника Ісмаїлі. Втім, Луїш Каштру усім знайшов заміну. В центрі поля Маркос Антоніо і Тете зіграли цілком успішно. А перший взагалі забив переможний м’яч.

Важливий фактор перемога – психологічна витримка команди. «Шахтар» адекватно пережив і слабкий початок матчу, і незабитий пенальті Коваленком, і пропущений м’яч на початку другого тайму. Вкотре відзначимо, що спрацював тактичний задум Каштру. «Гірники» вміло витримували паузи в матчі, а коли приходив слушний момент – вони майстерно розганяли контратаки і навіть контролювали гру на певних відрізках поєдинку.

Що буде далі? 17 березня УЄФА, швидше за все, повідомить про місячну паузу в європейському футболі. Єврокубки відкладуть, Євро-2020 перенесуть на наступний рік. Якщо все буде гаразд, Лігу чемпіонів і Лігу Європи дограватимуть у квітні-травні. Тож сподіваємось, що «Шахтар» збереже тонус, доведе справу з «Вольфсбургом» до переможного кінця і спробує дійти хоча б до півфіналу ЛЄ.

Святослав Василик, Київ