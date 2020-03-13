Алан Патрік - кращий футболіст матчу з "Вольфсбургом" за версією InStat

Найкориснішим гравцем першого матчу 1/8 фіналу футбольної Ліги Європи "Вольфсбург" (Німеччина) - "Шахтар" (Україна) за оцінками компанії InStat став півзахисник донеччан Алан Патрік.

Рейтинг ефективності його гри склав 351 бал, повідомляє Zbirna.com.

"За 90 хвилин бразильський хавбек "Шахтаря" виконав 101 техніко-тактичну дію з браком у 14 відсотків. У його активі два удари по воротах, одна гостра передача, 10 виграних єдиноборств, шість вдалих обведень, 12 успішних відборів, перехоплень та підбирань", - зазначається у повідомленні.

До трійки кращих гравців українського клубу в цьому поєдинку також увійшли бразильці Тайсон (335 балів) та Маркос Антоніо (307).