Футболістам “Шахтаря” не вистачало уболівальників на трибунах - П’ятов

Воротар і капітан донецького футболнього клубу “Шахтар” Андрій П’ятов поділився враженнями від перемоги над “Вольфсбургом” (2:1) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Андрій П’ятов, зокрема, зазначив, що без уболівальників матч виглядав, як товариський.

“Футбол - гра для глядачів, тому, звичайно, їх не вистачало. Все виглядало так, ніби матч товариський. Відповідальність все одно була велика, але з уболівальниками завжди приємніше грати”, - цитує П’ятова пресслужба ФК “Шахтар”.

Також досвідчений воротар “гірників” і збірної України оцінив шанси команди на вихід до наступного раунду.

“Зараз більше чекаємо вівторка і засідання, на якому вирішуватимуть подальшу долю змагань. Шанси поки рівні. Так, ми виграли “один тайм”, а тепер треба так само зібрано і сконцентровано зіграти у другому матчі”, - сказав він.

Як повідомлялося, вчора підопічні Луїша Каштру у гостях завершили на свою користь перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА проти німецького "Вольфсбурга" — 2:1. Голами в команді “гірників” відзначилися Жуніор Мораес (на 17-й хвилині) і Маркос Антоніо (73).

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Матч у відповідь "Шахтар" - "Вольфсбург" має пройти 19 березня у Харкові. Жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи відбудеться 20 березня.