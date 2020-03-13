В АПЛ вже два випадки коронавірусу, чемпіонат можуть зупинити

Коронавірус діагностували у тренера «Арсенала» Артети і гравця «Челсі» Хадсон-Одої.

У півзахисника «Челсі» Каллума Хадсона-Одої діагностували коронавірус. Найближчим часом гравці, тренерський штаб і персонал клубу самоізолюється, повідомляє The Guardian.

У клубі підкреслили, що 19-річний футболіст, на даний момент, почуває себе добре.

Сьогодні в АПЛ відбудеться екстрене засідання представників клубів у зв'язку з позитивним тестом на коронавірус тренера «Арсеналу» Мікеля Артети. Через це гравці і персонал команди вирушили на самоізоляцію.

На зустрічі обговорять ситуацію з подальшим планом стосовно матчів АПЛ. Швидше за все чемпіонат призупинять.

На самоізоляції також перебуває захисник «Манчестер Сіті» Бенжамен Менді, у якого один з родичів перебуває в лікарні з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, в даний момент вже припинені чемпіонати Іспанії, Італії, Нідерландів, Данії та ряду інших країн. У вівторок УЄФА повинен оголосити про паузу для Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а Євро-2020 можуть перенести на 2021-й рік.