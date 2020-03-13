Ліга Європи УЄФА: результати перших матчів 1/8 фіналу

У другому за престижністю єврокубковому турнірі футбольних клубів континенту продовжується вирішальна фаза плей-офф - на вибування.

Як повідомляв Укрінформ, у першій зустрічі 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА донецький "Шахтар" у гостях переміг німецький "Вольфсбург" (2:1). Поєдинок у відповідь відбудеться 19 березня на ОСК "Металіст" у Харкові. Переможець за сумою двох матчів вийде до чвертьфіналу розіграшу.

Результати інших поєдинків четверга:

ЛАСК (Австрія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 0:5

"Істанбул Башакшехір" (Туреччина) - "Копенгаген" (Данія) - 1:0

"Олімпіакос" (Греція) - "Вулвергемптон" (Англія) - 1:1

"Рейнджерс" (Шотландія) - "Баєр" (Німеччина) - 1:3

"Айнтрахт" (Німеччина) - "Базель" (Швейцарія) - 0:3.

Матчі "Інтер" (Італія) - "Хетафе" (Іспанія) та "Севілья" (Іспанія) - "Рома" (Італія) перенесено через пандемію коронавірусу.

Жеребкування чвертьфінальної стадії - 20 березня. Поєдинки 1/4 фіналу пройдуть 9 та 16 квітня, півфінали - 30 квітня та 7 травня. Фінал Ліги Європи УЄФА-2019/20 відбудеться 27 травня в Гданську (Польща) на однойменному стадіоні.