«Дніпро» перемогло «Динамо» в матчі плей-офф УХЛ

Матч-відповідь суперники зіграють 15 березня в Херсоні.

В Українській хокейній лізі (УХЛ) стартував плей-офф. В першому чвертьфінальному матчі «Дніпро» (Херсон) перемогло на чужому майданчику «Динамо» (Харків) 8:1. Про це повідомляє Укрінформ.

Триває вирішальна фаза чемпіонату України з хокею. В першому чвертьфінальному матчі плей-офф «Дніпро» обіграло харківське «Динамо» 8:1. У складі гостей шайби закидали Дорофеєв, Шибаєв (двічі), Василенков, Янішевський (двічі), Матерухін (двічі). У господарів відзначився Праведний.

Матч-відповідь в цій парі зіграють 15 березня в Херсоні.

Нагадаємо, в першому чвертьфінальному матчі в іншій парі «Білий Барс» (Біла Церква) переміг на чужому майданчику «Крижаних Вовків» (Київ) 4:2.