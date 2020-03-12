Матчі ЛЧ «Ман Сіті» - «Реал» і «Ювентус» - «Ліон» перенесли на невизначений термін

Футболісти «Реала» пішли на 15-денний карантин, вони могли заразитися на коронавірус на клубній базі.

Два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» - «Реал» і «Ювентус» - «Ліон» перенесені з причини пандемії коронавірусу, повідомляє сайт УЄФА.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» - «Реал», який мали зіграти 17 березня, перенесено на невизначений термін через загрозу зараження коронавірусом. У першому матчі в Іспанії англійці перемогли 2:1.

Раніше сьогодні повідомили про зупинку чемпіонату Іспанії і введення карантину на базі «Реалу».

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Також перенесли інший матч 17 березня – «Ювентус» - «Ліон». У першій грі у Франції туринці поступилися 0:1.

Нагадаємо, що раніше на коронавірус захворів захисник «Ювентуса» Даніеле Ругані.