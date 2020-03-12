«Мотор» вилетів з SEHA-Ліги

За сумою двох матчів запорізький клуб поступився білорусам.

В другому матчі 1/4 фіналу гандбольної SEHA-Ліги запорізький «Мотор» програв на своєму майданчику білоруському БГК імені Мешкова (Брест) 28:33. Про це повідомляє Укрінформ.

В повторному матчі «Мотор» мав відіграти два м’ячі після поразки в першому поєдинку (28:30). Однак, запорізька команда протрималась на рівних лише пів-тайму до перерви. Далі домінували гості, які і перемогли 33:28.

Білоруський клуб вийшов до півфіналу турніру, де зіграє з переможцем пари «Веспрем» (Угорщина) – «Войводіна» (Сербія). В першому матчі угорці перемогли 31:26.

Нагадаємо, в першому матчі 1/4 фіналу гандбольної SEHA-Ліги запорізький «Мотор» програв на чужому майданчику білоруському БГК імені Мешкова (Брест) 28:30.