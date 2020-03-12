Гран-прі Австралії з «Формули-1» перенесли – ЗМІ

Команда «Макларен» привезла в Мельбурн інфікованого коронавірусом.

«Формула-1» перенесла Гран-прі Австралії, який мав стартувати сьогодні, 12 березня. Про це повідомляє BBC.

Причиною для перенесення на невизначений термін стала пандемія коронавірусу COVID-19. Офіційно перенесення поки не підтвердили.

Раніше з австралійського Гран-прі знялася команда «Макларен» після того, як один з учасників виявився інфікованим коронавірусом.

Гран-прі Австралії мав відбутися 12-15 березня.

Нагадаємо, раніше організатори Гран-прі Бахрейну оголосили, що їх гонка пройде без глядачів - вперше в історії «Формули-1».