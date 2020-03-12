У Києві засяяли зірки Альбіни Дерюгіної, Олександри Тимошенко та Ірини Мерлені

12 березня у столиці урочисто заклали зірки знаменитих українок у царині спорту - засновниці української школи художньої гімнастики Альбіни Дерюгіної, першої вітчизняної олімпійської чемпіонки з цього граціозного виду спорту Олександри Тимошенко та володарці олімпійського "золота" з вільної боротьби Ірини Мерлені.

Акція традиційно пройшла на "Площі зірок" поблизу ТРЦ Gulliver, повідомляє Укрінформ.

Характерно, що зірка Альбіни Дерюгіної відкрита напередодні її дня народження. 16 березня знаменитому тренеру виповниться 88 років. Олександра Тимошенко спеціально задля цієї події прилетіла до Києва із Відня, де вона живе та працює.

Додамо, що на "Площі зірок" також викарбувані імена Богдана Ступки, Ніни Матвієнко, Марії Приймаченко, Ади Роговцевої, Світлани Трифонової, Олександра Абраменка, Ольги Харлан, Андрія Шевченка, Сергія Бубки та інших видатних українців.