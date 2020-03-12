Сьогодні можуть зупинити Лігу чемпіонів і Лігу Європи

17 березня УЄФА планує завершити увесь футбольний сезон в Європі.

УЄФА 17 березня проведе нараду про можливе перенесення чемпіонатів, єврокубків і Євро-2020. Асоціація запросила всіх членів організації на позапланову конференцію, повідомляє Sky Sports.

На обговорення винесуть питання про проведення європейських і внутрішніх чемпіонатів, в тому числі і Євро-2020.

Сьогодні стало відомо, що всі матчі поточних розіграшів Ліги чемпіонів і Ліги Європи скасують, а турніри призупинять на невизначений термін. Офіційне підтвердження призупинення єврокубкових турнірів має з'явитися сьогодні.

Вчора УЄФА вже скасував два матчі 1/8 фіналу Ліги Європи за участю італійських команд: «Інтер» - «Гетафе» і «Севілья» - «Рома». Крім того, в Італії, Франції та Іспанії на кілька тижнів перенесли матчі національних чемпіонатів.