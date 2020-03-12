Виконком ФБУ достроково завершив баскетбольний сезон в Україні

12 березня в онлайн режимі відбулося екстрене засідання виконкому Федерації баскетболу України, на якому було прийнято рішення через ситуацію з короновірусом завершити всі баскетбольні змагання в Україні.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ. "Члені виконкому вирішили завершити проведення чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих та жіночих команд у Суперлізі і Вищій лізі, перенести "Фінал чотирьох" Кубка України серед чоловічих команд на вересень 2020 року, призупинити проведення чемпіонату української Суперліги 3Х3, а також молодіжних ліг до 3 квітня 2020 року", - зазначається у повідомленні. Читайте також: НБА призупинила сезон Призерів чемпіонатів визначать відповідно до рейтингу команд на момент закінчення змагань.